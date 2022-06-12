بالفيدو.. هدى عربي: الاستعداد للحفلات والاهتمام بمظهري يأخذ مني وقتاً وهي عملية مُرهقة وتكشف عن أهم احتياجاتها أثناء الحفل





قالت المطربة السودانية المعروفة هدى عربي ، أن الاستعداد للحفلات والاهتمام بمظهري وملابسي يأخذ مني وقتاً طويلاً، وهي عملية مُرهقة ومجهدة، سائلة الله أن يفتح لها باب رزق آخر غير الغناء، وفق ما نقلت (كوش نيوز)

وأضافت عربي، أن البعض يعتقد أن الفنانين مرتاحين بمجرد ظهورهم بمظهر أنيق، ولكن ذلك مكلف جداً، وعملية مجهدة، على حساب علاقاتك الاجتماعية وتواصلك مع أهلك لعدم توفر وقت كاف لزيارتهم.



وأردفت عربي أن أهم احتياجاتها أثناء الحفل (الماء والشاي) وهي مدمنة في شرب الشاي، وتابعت أما العشاء غالباً أن لا نأكل في المناسبات، وأغادر بمجرد وضع المايك.

واستدركت موقف نبيل لسيدة اهتمت بعشائها في إحدى حفلاتها بالكلاكلة، كانت مجهزة لها العشاء وأصرت عليها، لازال موقفها تاريخ في ذاكرتها، وأثنت على أهل الولايات الذين يبالغون في إكرامها.

الخرطوم: (كوش نيوز)