(بخلطة بسيطة تصنعها بنفسك) طالع كيف تعزل سقفك من حرارة الشمس وتحميّه من “التقطير” في فصل الخريف





كشف مهندس سوداني (مختص في البناء) عن خلطة بسيطة (مجربة) تستطيع أن تصنعها بنفسك.

وتتكون الخلطة من المواد الآتية وفق ما جاء بصفحة أسعار مواد البناء في السودان على فيسبوك:

* 5 أكياس جير

* 5 كيلو اسمنت ابيض

* 2 كيلو جبس

يتم خلطهم بماء، وعليهم لتر زيت محرك سيارات وكيس ملح،وأطرحها على السطح وادعيلي بالخير.

تعمل الخلطة، كعازل للحراره وللماء عند نزول الأمطار،

و (تمنع سطح البيت من التقطير وعازل جيد للحرارة صيفا ) خلطة صالحة لكل البيوت خاصة في الصيف.

الخرطوم: (كوش نيوز)