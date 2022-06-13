اقتصاد وأعمال

(بخلطة بسيطة تصنعها بنفسك) طالع كيف تعزل سقفك من حرارة الشمس وتحميّه من “التقطير” في فصل الخريف

2022/06/13
بيت سوداني 1

كشف مهندس سوداني (مختص في البناء) عن خلطة بسيطة (مجربة) تستطيع أن تصنعها بنفسك.

وتتكون الخلطة من المواد الآتية وفق ما جاء بصفحة أسعار مواد البناء في السودان على فيسبوك:
* 5 أكياس جير
* 5 كيلو اسمنت ابيض
* 2 كيلو جبس

يتم خلطهم بماء، وعليهم لتر زيت محرك سيارات وكيس ملح،وأطرحها على السطح وادعيلي بالخير.

تعمل الخلطة، كعازل للحراره وللماء عند نزول الأمطار،
و (تمنع سطح البيت من التقطير وعازل جيد للحرارة صيفا ) خلطة صالحة لكل البيوت خاصة في الصيف.
الخرطوم: (كوش نيوز)

2022/06/13