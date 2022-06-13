بالفيديو.. عريس يوجه لكمة لعروسه أثناء زفافهما





ليلة الزفاف حلم كل فتاة، والبديهي أن تزخر بالفرح ومظاهر البهجة، فهي النهاية الوردية لقصة حب أو إعجاب، والبداية كذلك لدخول حياة المسؤولية.

وتتنوع التقاليد التي نسجتها الشعوب على مدار وجودها على هذه الأرض، ليلة الزفاف من مسابقات وألعاب تدخل البهجة على العروسين وتزرع الألفة بينهما.

عريس أوزبكي، لم يسمع بـ”رفقاً بالقوارير”، ولم يملك الروح الرياضية ولا اللباقة المطلوبة في مثل هذه المناسبات، لم يتقبل هزيمته في لعبة شعبية، حيث سدد لعروسه التعسة لكمة بعد أن فازت عليه ولوحت بانتصارها، حسب “سبوتنيك”.

المشهد التقطته كاميرا أحد المدعويين، ووثقت ما فعله العريس، الذي انتشى بلكمته، دون أن يهب أحد من الحضور لاستيضاح الأمر على الأقل، بينما غادرت العروس مع إحدى السيدات متألمة ومتعجبة مما فعله زوجها، لسان حالها: هذا ما حدث في أول ليلة فماذا سيحدث بعد ذلك.

صحيفة البيان