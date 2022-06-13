لجان المقاومة: إعادة تسويق مصطلح “المكون العسكري” و كأننا في فترة الشراكة





تمسكت لجان مقاومة جبرة بالتصعيد ضد من وصفتهم بالانقلابيين واسقاطهم فيما جددت رفضها بعدم الجلوس معهم.

وقال عضو لجان مقاومة جبرة مدثر خليفة لـ”الجريدة” إن من هم على سدة المؤسسة العسكرية لا يمثلونها وسيتم اسقاطهم كسابقيهم منبهاً الى أن انقلاب الـ٢٥ من أكتوبر قام به المكون العسكري ومعه أحزاب وحركات مسلحة وهي الأطراف الانقلابية.

واستنكر خليفة إعادة مصطلح “المكون العسكري” إلى الواجهة الآن مضيفاً “و كأننا نعيش في فترة ما قبل الانقلاب كون تلك الفترة كانت شراكة بين مكونين المكون العسكري و قحت”. وأكد خليفة أن لجان المقاومة تحاول التشبيك مع الاجسام النقابية والسياسية المتضمنة رؤاها في إسقاط الانقلاب عن طريق الوسائل المجربة من عصيان مدني ومواكب وغيره.

وأشار خليفة إلى أن لجان المقاومة بصدد طرح ميثاق يؤسس دستورياً لمرحلة ما بعد اسقاط الانقلاب.

ومن جانبها قالت الناطق الرسمي بالحزب الشيوعي آمال الزين، ليس هناك مايسمى “المكون العسكري” بل هناك لجنة البشير الأمنية التي نفذت انقلاب 11ابريل2019 الممتد حتى انقلاب٢٥ اكتوبر و(تابعت) لجان المقاومة التي أعرفها لن تلتقي الانقلابيين وبينهم وبين الشعب السوداني مجزرة فض الاعتصام ودماء ١٠١ شهيد مابعد انقلاب 25″ اكتوبر وآلاف الجرحى والمفقودين والمختفين قسرياً وإعداد كبيرة من المعتقلين بجانب آلة التعذيب المستمرة والبلاغات الملفقة في مواجهة الثوار بينها وبينهم الاصابات التي حدثت اثناء المليونيات من اصابات في العيون وبتر الاطراف بينها وبينهم فجيعة الأمهات وفقد الرفاق.

الخرطوم: امتثال سليمان

صحيفة الجريدة