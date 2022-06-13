نتفليكس تعلن عن إطلاق الجزء الثاني من مسلسل “لعبة الحبار”





أعلنت شبكة “نتفليكس” للبث المباشر عن إطلاق الجزء الثاني من مسلسل “لعبة الحبار”.

وذكرت صحيفة نيويورك ديلي نيوز أن نتفليكس أعلنت يوم أمس الأحد عن موسم ثان من المسلسل الذي يدور حول 456 متسابقا يكافحون من أجل النجاة بحياتهم في منافسة بائسة على جائزة كبرى قيمتها 36 مليون دولار.

ولم تقدم نتفليكس، التي وصفت الموسم الثاني بأنه “جزء جديد بالكامل”، أي تفاصيل أخرى، بما في ذلك موعد العرض.

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