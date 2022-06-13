تضاعف تكلفة بناء منزل رونالدو الجديد في ريفييرا





تضاعفت تكاليف بناء منزل كريستيانو رونالدو الجديد، لتصل إلى 17 مليون جنيه إسترليني، بعدما كان مهاجم مانشستر يونايتد، قد خصص في البداية 10 ملايين جنيه إسترليني للبناء.

ويقع المنزل الذي سيشاركه رونالدو (37 عامًا)، مع أطفاله الخمسة، وعارضة الأزياء جورجينا رودريغيز (28 عامًا)، على الريفييرا البرتغالية.

وارتفع سعر البناء، مع ارتفاع تكلفة مواد البناء، ورغبة رونالدو في الكمال، وقال مصدر مطلع لصحيفة «ذا صن»: «يسعى رونالدو جاهداً لتحقيق الكمال طوال مسيرته الكروية، ويريد نفس الشيء خارج الملعب، وتوفير كل شيء مناسب له ولأسرته، وسيتقاعد رونالدو في هذا المنزل، بمجرد انتهاء مسيرته، ويريد أن يكون سعيداً بنسبة 100%».

وقال مصدر آخر: «الميزانية الأولية كانت حوالي 10 ملايين جنيه إسترليني، ولكنها الآن وصلت إلى 17 مليون جنيه إسترليني، ورونالدو لا يدخر جهداً للتأكد من أنه وأحباؤه سعداء ومرتاحين قدر الإمكان، كما أنه كانت هناك بعض التغييرات على المشروع الأصلي».

وأوضح: «هناك الكثير من ارتفاع الأسعار، وهو سر الزيادة في تكلفة مواد البناء، والجميع يعرف أنها مشكلة لم تعد تؤثر فقط على البرتغال، ومن المتوقع أن ينتهي العمل في العقار أواخر العام المقبل».

وسيحتوي المنزل الجديد، على مسبح داخلي وخارجي، ومرآب يتسع لـ 20 سيارة، وسيكون هناك ملحقان حتى تتمكن أم كريستيانو، دولوريس أفيرو من البقاء.

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