عودة جارزيتو تتصدر 10 قرارات لمجلس سوداكال





أعلن رئيس المريخ، آدم عبد الله مكي “سوداكال”، اليوم الاثنين، عن إعادة المدير الفني دييجو جارزيتو لمزاولة نشاطه بشكل طبيعي، بينما قرر إيقاف العمل في تأهيل استاد المريخ، وأعاد عمل دائرة الكرة.

وكان مجلس إدارة نادي المريخ، المنتخب في 4 سبتمبر/أيلول 2021 برئاسة آدم سوداكل، قد عقد اجتماعا في الثامنة من مساء أمس الأحد، بعد يومين من قرارات محكمة التحكيم الرياضية الدولية “كاس”، والتي ألغت المجلس الموازي الآخر للنادي، الذي كان على رأسه حازم مصطفى.

وفي بداية الاجتماع، هنأ سوداكال أعضاء مجلس الإدارة وجماهير المريخ وأعضاء الجمعية العمومية، بالقرارات النهائية الصادرة عن “كاس”.

وأصدر مجلس المريخ عدة قرارات، جاءت على النحو التالي:

أولا: عقد مؤتمر صحفي خلال الفترة المقبلة، للحديث حول قرارات “كاس”.

ثانيا: تكوين القطاع الرياضي برئاسة الأستاذ الصادق صالح جابر مادبو، وأن يكون الأستاذ أنس نصرالدين نائبا له، بعد التشاور مع نائب الرئيس للشئون الرياضية الدكتور مدثر خيري.

ثالثا: إعادة الجهاز الفني للنادي بقيادة المدرب الفرنسي، دييجو جارزيتو، وطاقمه المعاون للإشراف على فريق الكرة.

رابعا: التأمين على استمرار المهندس محمد المصطفى عبدالعزيز مديرا عاما للنادي.

خامسا: تكوين لجنة لتكملة القطاعات وبقية اللجان برئاسة عضو مجلس الإدارة، الأستاذ عز الدين حسين فضل “حكومة”، وعضوية كل من محمد تاج الدين بشير، والأستاذ عبدالقادر نور الهدى، وزاكي الدين الصادق، إضافة للمهندس محجوب آدم خاطر.

سادسا: تكوين لجنة للتواصل المجتمعي برئاسة عضو المجلس عبدالقادر نور الهدى، وعضوية عمر نقد عضو مجلس الإدارة وأحمد عثمان عضو المجلس، ومحمد تاج الدين بشير، كما ضمت نائب الرئيس للشئون الإدارية والقانونية علي أبشر.

سابعا: تكليف اللجنة الأمنية بفرض هيبة النادي.

ثامنا: رفض الدعم المالي المقدم قبل شخصية قيادية بالحكومة السودانية فيما يتعلق بصيانة استاد المريخ، مع مخاطبة الجهة التي تتبع لها تلك الشركة لوقف العمل الجاري بصورة فورية، وسحب الآليات التابعة للشركة من ملعب المريخ.

وشدد مجلس المريخ في اجتماعه، على ضرورة متابعة اللجنة القانونية بالنادي إجراءات البلاغ الجنائي، ضد عمليات التخريب التي طالت الملعب في ظل عدم تخصص الشركة هندسيا، وغياب الرؤية الهندسية.

وقد أكد رئيس النادي السيد آدم سوداكال ان مجلس المريخ سيقوم ببناء استاد متكامل للنادي، بصورة هندسية صحيحة عبر شركة متخصصة، وأن المجلس قادر تماما على إنجاز هذا العمل خلال الفترة المقبلة.

تاسعا: التأمين على مخاطبة جميع الجهات ذات الصلة بقرارات “كاس”.

عاشرا: تكوين لجنة لاستعادة فريق الكرة برئاسة الصادق صالح جابر مادبو، نائب الرئيس للشئون المالية والاستثمار، وعضوية كل من أنس نصر الدين والمهندس محمد عثمان محمد سعيد، وزاكي الدين الصادق، وأن تستعين اللجنة بمن تراه مناسبا.

كما تقرر أن يعقد مجلس الإدارة 4 اجتماعات خلال كل شهر.

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