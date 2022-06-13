قبل ثلاثة أسابيع من بدء الشعائر ..السعودية تعدّل الشروط





قبل ثلاثة أسابيع من بدء الشعائر المقدسة.

ألغت السعودية، الأثنين، إلزامية وضع الكمامة في الأماكن المغلقة، باستثناء الأماكن المقدسة في مكة والمدينة، مع بدء وصول طلائع الحجاج الآتين من خارج المملكة،

وتستعد السعودية للسماح لمليون مسلم بأداء الحج هذا العام من داخل المملكة وخارجها، لكن حجّاج الخارج يشكلون الغالبية العظمى، إذ يبلغ عددهم 850 ألفا.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر في وزارة الداخلية قوله إنّه “تقرر رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا”.

وأوضح أنّ ذلك يتضمن “عدم اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المغلقة، باستثناء المسجد الحرام في مكة والمسجد النبـوي الشريف في المدينة” اللذين سيزورهما الحجاج بأعداد غفيرة الشهر المقبل.

وقرّرت “عدم اشتراط التحصين والتحقق مـن الحالة الصحية في تطبيـق توكلنا للدخول إلى المنشآت والأنشطة والمناسبات والفعاليات وركوب الطائرات ووسائل النقـل العـام”، إلا إذا رغبت المنشآت ووسائل المواصلات في ذلك.

باج نيوز