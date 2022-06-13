الأهلي المصري يفسخ عقد موسيماني.. ويعلن البديل





أعلن النادي الأهلي المصري، الاثنين، عن فسخ تعاقد مدربه بيتسو مسيماني بالتراضي، مع تكليف سامي قمصان بقيادة الفريق مؤقتا.

ونشر الأهلي في بيان رسمي: “وجهت إدارة النادي الأهلي الشكر للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بعد فسخ التعاقد بالتراضي”.

وذكر البيان: “في ضوء احترام متبادل بين الطرفين. كان رئيس النادي محمود الخطيب قد اجتمع مع شركة الأهلي لكرة القدم برئاسة ياسين منصور وبحضور حسام غالي عضو مجلس الإدارة ولجنة التخطيط لمناقشة موقف بيتسو موسيماني”.

وأضاف: “بإجماع الآراء تم الاتفاق على التمسك باستمراره في مهمته حرصا على استقرار الفريق. ونظرا لما حققه من نجاحات معه”.

وتابع: “لكن موسيماني خلال الاجتماع الذي جرى معه طلب عدم الاستمرار وأنه يريد الاكتفاء بالفترة الماضية. وبعد مناقشة الموقف كاملا وبالإجماع تم احترام رغبة موسيماني وتوجيه الشكر إليه. وجرى فسخ التعاقد في أجواء ودية”.

سكاي نيوز