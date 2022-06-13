في وداع الفوج الأول للمتجهين إلى المملكة.. مسؤول يطلب من الحجاج الدعاء لـ(السودان)





قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف عبد العاطي أحمد عباس إن حجاج بيت الله الحرام لهذا العام ، هم من المحظوظين والمصطفين لنيل هذا الشرف السامي.

وأكد عبدالعاطي لدى مخاطبته لحفل توديع الفوج الأول لولايات الخرطوم، شرق دارفور، والجزيرة وغرب كردفان الذي أقيم صباح اليوم بساحة الحرية بالخرطوم أكد أنه شرف كبير أن يكونوا خدام لحجاج بيت الله تعالى ، ووجه جميع الجهات بأن يقدموا أفضل الخدمات وأن يكونوا خداماً لحجاج بيت الله تعالى.

وقال إن جميع مبعوثي الوزارة في البعثه سيكونون خداما ً للحجاج باعتباره شرفاً لهم.

وأوصى الوزير حجاج بيت الله الحرام بإخلاص النيه لله تعالى وتقوى الله واستشعار عظمة المناسك ، متمنياً لهم القبول والأجر العظيم ،سائلاً المولى عز وجلً بقبول مناسكهم وأن يردهم الى أوطانهم سالمين غير مفقودين، وخص أجهزة الدولة متمثلة في مجلس السيادة ومجلس الوزراء والمجلس الأعلى للحج والعمرة بالشكر والتقدير لحسن التخطيط والمتابعة لتسهيل عملية حج هذا العام .

من جانبه أشاد والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة بالدور الكبير والمتعاظم لوزارة الشئون الدينية والأوقاف والمجلس الأعلى للحج والعمرة للتنسيق والترتيب وتسهيل عملية تفويج حجاج هذا العام على المستوى الاتحادي والولائي.

وأكد أن توديع أول فوج لبيت الله الحرام هو نتيجة عمل كبير قامت به الوزارة الى جانب المجلس بالتنسيق بينهما بكل مايخص عمليه الحج من تنوير وترحيل واختيار الأمراء والمرشدين وإجراء القرعة وكافة أعمال الحج.

واكد الوالي أنه وبالرغم من التكلفة العالية لحج هذا العام إلًا أن الإقبال على الحج كان كبيراً جداً، مؤكداً ان المواطن السوداني دائماً ماكان قريباً الى الله وفي أصعب الظروف.

وشدد على الحجاج بأن يكونوا خير سفراء للبلاد ومميزين في كل شي وخير مثال للإنضباط.

وأوصى الوالي القائمين على أمر الحجاج بالعمل على راحتهم والمعاملة الكريمة لضيوف الرحمن ، وتمنى لهم القبول والأجر والثواب ،متمنياً للذين لم يحالفهم الحظ في حج هذا العام أن يكتب لهم حج بيت الله في العام المقبل .

من جهته أوضح أمين أمانة الحج والعمرة بالمجلس الأعلى للحج والعمرة أحمد سر الختم بأن حجاج بيت الله تعالي هم من المصطفين بالنظر الى نسبة وعدد الحجاج لهذا العام ، وأوصى بضرورة اتباع الحجاج للتعليمات الخاصة والصحية، وذكًر الحجاج بضرورة الاكثار من الدعاء والتضرع لله تعالى، وأوصاهم بأن يخصوا البلاد بالدعاء في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا.

وأكد سر الختم أنهم في المجلس قاموا بكل الترتيبات التي تلي التأشيرات في السودان وحزم الخدمات في المملكة.

صحيفة الصيحة