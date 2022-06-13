عالمية
أردوغان: سنبدأ بضخ غاز البحر الأسود مطلع 2023
كشف الرئيس رجب طيب أردوغان أن تركيا ستبدأ في الربع الأول مع عام 2023 في ضخ 10 ملايين متر مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي المكتشف بالبحر الأسود.
جاء ذلك في كلمة، الإثنين، خلال حفل إنزال أول أنبوب بالبحر الأسود لنقل الغاز الطبيعي.
وأشار أردوغان إلى أن حقل صقاريا للغاز في البحر الأسود سيصل إلى ذروة إنتاجه عام 2026.
وأكد أن تركيا ترى الطاقة كمفتاح للتعاون الإقليمي وليس مجالا للتوتر والصراع.
العربية نت
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