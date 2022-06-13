مصر. إخلاء سبيل 15 محبوسا احتياطيا بينهم المعارض مجدي قرقر





قررت السلطات القضائية المصرية، الإثنين، إخلاء سبيل 15 محبوسا احتياطيا على ذمة قضايا مرتبطة بتهمة “نشر أخبار كاذبة”، بينهم المعارض الإسلامي مجدي قرقر، وفق مصدرين معنين.

وقال عضو لجنة العفو الرئاسي المحامي طارق العوضي، عبر صفحته الموثقة بـ”فيسبوك”، إن نيابة أمن الدولة العليا (معنية بقضايا الأمن القومي والإرهاب) أخلت سبيل 8 محبوسين احتياطيا، بينهم مجدي قرقر و(المنتج السينمائي) معتز عبد الوهاب.

وأفاد الحقوقي والمحامي خالد علي، عبر “بفيسبوك”، بأن قرارات إخلاء السبيل الثماني شملت قرقر وعبد الوهاب، وجميهم متهمون في 4 قضايا.

وأضاف أن “محكمة جنايات القاهرة قررت إخلاء سبيل 7 آخرين (ليس بينهم مشاهير) في قضيتين أخريين.

والمتهمون الـ 15 جميعهم متهمون في 6 قضايا بين أعوام 2019 و2020 و2021، بتهم أغلبها “نشر أخبار كاذبة”.

ومنذ أن أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في 28 أبريل/ نيسان الماضي، عن حوار وطني مرتقب، بلغ عدد المخلى سبيلهم والمطلق سراحهم 36، وفق حصر أولي للأناضول دون صدور تقديرات رسمية.

وبين هؤلاء ثلاثة معارضون بارزون هم يحيي حسين ومحمد محيي الدين ومجدي قرقر، بجانب نشطاء منهم حسام مؤنس وشريف الروبي.

وإخلاء السبيل هو قرار قضائي ينتظر إطلاق سراح أمني.

وشغل قرقر منصب أمين عام حزب الاستقلال (إسلامي/ معارض)، وكان لسنوات قيادي في تحالف دعم الشرعية الرافض للإطاحة بالرئيس السابق الراحل محمد مرسي، والمدعوم من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في البلاد منذ أواخر 2013.

وفي 30 مايو/أيار الماضي، قال العوضي في تصريح صحفي إن ألفا و74 سجينا انطبقت عليهم شروط لجنة العفو الرئاسي وسيخرجون تباعا.

ومن المقرر أن يلتئم في الأسبوع الأول من يوليو/ تموز المقبل حوار وطني هو الأول منذ أن تولى السيسي الرئاسة عام 2014.

البيان