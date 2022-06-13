بنزيما أمام مودريتش.. تشكيل مباراة فرنسا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية





أعلن ديديه ديشامب مدرب المنتخب الفرنسي، عن التشكيل الذي سيواجه به كرواتيا، في الجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية.

يستضيق ملعب «سان دوني» بالعاصمة الفرنسية باريس اللقاء، وهو الذي جمع ريال مدريد بـ ليفربول الشهر الماضي في نهائي دوري أبطال أوروبا.

تشكيل فرنسا ضد كرواتيا

حراسة المرمى: ماينان.

الدفاع: كوندي، كوناتي، كيمبيمبي، لوكاس ديني.

وسط الملعب: نكونكو، جندوزي، كامارا، رابيو.

الهجوم: مبابي، بنزيما.

تشكيل كرواتيا ضد فرنسا

حراسة المرمى: إيفوسيتش.

الدفاع: ستاناسيتش، إيرليش، سوتالو، جورانوفيتش.

وسط الملعب: مودريتش، كوفاسيتش، بروزوفيتش.

الهجوم: بازاليتش، باراكيلو، بوديمير.

المصري اليوم