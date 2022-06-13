مياه الخرطوم: الإمداد المائي في تحسن مستمر





أكد مدير عام هيئة مياه ولاية الخرطوم بالإنابة محجوب محمد سليمان، أن الإمداد المائي بالولاية آخذ في التحسن بعد التدابير والترتيبات الهندسية التي تقوم بها الإدارة العامة للمصادر في كافة المحطات النيلية.

وقال خلال جولة تفقدية لمحطة مياه المقرن اليوم، إن المحطة تعمل بطاقتها القصوي (135 ألف متر مكعب في اليوم)، وتغطي مناطق من أم درمان ووسط وشرق الخرطوم، موجهاً بمراجعة الفلاتر وصيانة طلمبات “الدرين” لتحسين كفاءة المحطة قبل حلول “الدميرة”.

صحيفة الصيحة