شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء فاضحة..فتاة سودانية تقدم فاصل من الرقص المثير تظهر من خلاله مفاتنها ومناطق حساسة من جسدها





أثارت فتاة سودانية ثورة من الغضب على السوشيال ميديا ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وذلك على خلفية ظهورها بشكل كثير للجدل.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد ظهرت الفتاة في المقطع المتداول على نطاق واسع بملابس فاضحة وقدمت بها فاصل من الرقص المثير والذي كشفت به مفاتنها وأظهر مناطق حساسة من جسدها.

ووفقاً لتعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول الفيديو فقد انتقد الكثيرون سلوك الفتاة وتحموا على المبادئ والقيم والأخلاق السودانية المعروفة.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين