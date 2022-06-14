خبر سار .. الموافقة على أول عقار لداء الثعلبة يعالج الجسم بالكامل والكشف عن اسمه





وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أمس الإثنين على أقراص Olumiant (baricitinib) عن طريق الفم لعلاج المرضى البالغين الذين يعانون من داء الثعلبة الحاد .

وتعتبر هذه الخطوة أول موافقة من إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) على علاج للثعلبة يعالج الجسم بالكامل بدلاً من موقع معين.

وقال كيندال ماركوس ، دكتوراه في الطب ، مدير قسم الأمراض الجلدية وطب الأسنان في مركز تقييم الأدوية والأبحاث التابع لإدارة الغذاء والدواء: “إن الوصول إلى خيارات العلاج الآمنة والفعالة أمر بالغ الأهمية لعدد كبير من الأمريكيين المصابين بالثعلبة الشديدة”. “ستساعد موافقة اليوم على تلبية الحاجة الكبيرة التي لم تتم تلبيتها للمرضى الذين يعانون من داء الثعلبة الحاد.”

الآثار الجانبية

تشمل الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا المرتبطة بـ Olumiant: التهابات الجهاز التنفسي العلوي ، والصداع ، وحب الشباب ، وارتفاع نسبة الكوليسترول (فرط شحميات الدم) ، وزيادة إنزيم يسمى الكرياتينين فسفوكيناز ، وعدوى المسالك البولية ، وارتفاع إنزيم الكبد ، والتهاب بصيلات الشعر (التهاب الجريبات) ، والتعب. ، التهابات الجهاز التنفسي السفلي ، الغثيان ، عدوى الخميرة التناسلية (التهابات المبيضات) ، فقر الدم ، انخفاض عدد أنواع معينة من خلايا الدم البيضاء (قلة العدلات) ، آلام في البطن ، القوباء المنطقية (الهربس النطاقي) وزيادة الوزن.

صحيفة المرصد