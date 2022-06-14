تشواميني يحصل على رقم بيل مع ريال مدريد





اجتاز الدولي الفرنسي أوريلين تشواميني، الفحص الطبي مع ريال مدريد بنجاح، اليوم الثلاثاء، ووقع على عقود انتقاله إلى صفوف الملكي بشكل رسمي.

وانضم تشواميني إلى صفوف ريال مدريد، قادماً من موناكو الفرنسي مقابل 100 مليون يورو، بعقد مدته 6 مواسم.

وكشف ريال مدريد عن رقم قميص تشواميني، حيث تقرر أن يرتدي الفرنسي القميص رقم 18 رفقة الميرنغي، وهو القميص الذي كان يرتديه الويلزي جاريث بيل قبل رحيله مؤخراً عن صفوف الريال.

وخاض تشواميني مع موناكو 85 مباراة خلال موسمين بجميع المسابقات، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 7 أهداف أخرى.

البيان