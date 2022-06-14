أشهرهم زيدان وبنزيما وكاريمبو.. نجوم فرنسا يحكمون قبضتهم على ريال مدريد





مع انضمام لاعب خط الوسط أوريلين تشواميني لصفوف ريال مدريد الإسباني هذا الصيف، أصبحت الغلبة للكرة الفرنسية في صفوف الفريق الملكي، وبات تشواميني رابع لاعب فرنسي وسادس لاعب يتحدث الفرنسية في صفوف الفريق الحالي لريال مدريد.

وتمتد العلاقة بين الكرة الفرنسية وريال مدريد منذ تأسيس النادي في 1902 وحتى الآن حيث كان بدرو باراجيس أول لاعب فرنسي شارك في صفوف النادي الإسباني ولعب له منذ 1902 إلى 1909، فيما أصبح تشواميني أحدث نجوم الكرة الفرنسية انضماما للنادي الملكي.

وأصبح تشواميني اللاعب الفرنسي الـ23 الذي يشق طريقه إلى صفوف ريال مدريد على مدار تاريخ النادي لتصبح الجنسية الفرنسية ثالث أكثر الجنسيات الأجنبية ظهورا في صفوف ريال مدريد على مدار 120 عاما منذ تأسيس النادي ، وهي الجنسية الأوروبية الأكثر تواجدا في الفريق بعد الجنسية الإسبانية بالطبع.

ولا يتفوق على عدد الفرنسيين في تاريخ النادي الملكي سوى جنسيتين من أمريكا الجنوبية حيث شهد تاريخ النادي مشاركة 32 أرجنتينيا، و26 برازيليا في صفوفه ، حسبما أفاد تقرير لصحيفة “آس” الإسبانية.

وتضم صفوف ريال مدريد حاليا اللاعب الفرنسي الشهير كريم بنزيما الذي لم يصبح أكثر الفرنسيين استمرارا في صفوف ريال مدريد فقط وإنما أيضا أصبح أكثر لاعب أجنبي يشارك في مباريات الفريق حيث خاض معه حتى الآن 605 مباريات منذ انتقل إليه في 2009.

كما تضم صفوف ريال مدريد من اللاعبين الفرنسيين حاليا كلا من إدواردو كامافينجا وفيرلان ميندي، فيما ينضم إليهما في التحدث باللغة الفرنسية كل من البلجيكيين إيدن هازارد وتيبو كورتوا.

وكان بدرو باراجيس أول لاعب فرنسي شارك مع ريال مدريد، ساهم في تأسيس فريق النادي في 1902 علما بأنه ولد في إسبانيا ولكنه اكتسب جنسية والده الفرنسي كما أصبح فيما بعد الرئيس الخامس لنادي ريال مدريد وتولى هذا المنصب من 1916 إلى 1926 كما حملت عضويته في النادي الرقم /1/.

وعلى مدار العقود الست الأولى في تاريخ النادي، بلغ عدد الفرنسيين الذين ارتدوا قميص ريال مدريد 8 لاعبين ولكن صفوف الفريق خلت من أي لاعب فرنسي منذ 1965 حتى انضم الفرنسي الشهير كريستيان كاريمبو للفريق في 1997 ليبدأ حقبة ذهبية للكرة الفرنسية في تاريخ ريال مدريد.

ومنذ ذلك الحين، وعلى مدار ربع قرن، لم تخل صفوف ريال مدريد من لاعبي فرنسا إلا في عامي 2007 و2008 بعد الاعتزال المفاجئ للأسطورة زين الدين زيدان في 2006 وحتى قدوم لاسانا ديارا لصفوف الفريق في 2009.

وخلال الربع قرن الأخير، بلغ عدد اللاعبين الفرنسيين في صفوف ريال مدريد 15 لاعبا أشهرهم زيدان وكاريمبو وبنزيما وأحدثهم على الإطلاق تشواميني.

وكان من بين هؤلاء اللاعبين الفرنسيين كل من إنزو زيدان ولوكا زيدان نجلي الأسطورة زيدان وكذلك رافاييل فاران ثاني أكثر اللاعبين الفرنسيين تواجدا في صفوف الفريق حيث لعب لريال مدريد من 2011 إلى 2021 حتى رحل إلى مانشستر يونايتد.

البيان