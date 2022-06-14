اتحاد الكرة السوداني يعلن موعد التسجيلات وخارطة موسم 2023





بعد اجتماعٍ عقدته لجنة المسابقات.

أعلن اتحاد كرة القدم السوداني عن خارطة الموسم 2022 ـ 2023، الثلاثاء.

وستبدأ فترة التسجيلات الأولى الرئيسية في الأوّل من يونيو وحتى الخامس عشر من أغسطس للأجانب من الخارج، فيما تبدأ فترة التسجيلات للوطنيين والأجانب المشاركين في الدوري الوطني في افترة من الخامس عشر من يوليو وحتى الخامس عشر من أغسطس.

وتبدأ فترة الإعداد من السادس عشر وحتى الحادي والثلاثين من أغسطس.

وقرّر الاتحاد بدء فترة اللعب التنافسي للدورة الأولى في الأوّل من سبتمبر وحتى الرابع عشر من ديسمبر.

وستبدأ فترة التسجيلات الثانية التكميلية في الخامس عشر من ديسمبر وحتى الحادي والثلاثين من يناير المقبل للعام 2023.

وسيبدأ اللعب التنافسي للدورة الثانية في العشرين من يناير وحتى الحادي والثلاثين من مايو المقبل للعام 2023.

باج نيوز