بطارية مميزة بهاتف Galaxy Z Flip4 القابل للطي





ينتظر عشاق هواتف سامسونج أحدث إصداراتها المرتقبة وهي هاتف Galaxy Z Flip4 القابل للطي الذي أكدت التسريبات أنه سيأتي ببطارية مميزة.

وأكدت التسريبات أن الهاتف الجديد سيكون بسعة بطاريات أكبر بكثير مما تم توقعه مسبقا، ويرجح أنها ستكون 3700 مللي أمبير في الساعة بزيادة مقدارها 400 مللي أمبير في الساعة عن بطارية الإصدار السابق للهاتف Z Flip3. وأضافت التسريبات أن سرعة الشحن سترتفع من 15 واط على Z Flip3 إلى 25 واط في Z Flip4، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن هاتفي Galaxy Z Flip4 في أوائل شهر أغسطس المقبل.

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