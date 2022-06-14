شاهد بالصور.. الإعلامية ونجمة السوشيال ميديا “أم رويس” تكمل مراسم زفافها وتظهر متألقة بفستان الزفاف وآلاف التهانئ تنهال عليها





نشرت صفحات بارزة تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صور لحفل زفاف الإعلامية ونجمة السوشيال ميديا المعروفة اسراء عوض.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد نشرت الصفحات صور الإعلامية الشهيرة باسم “أم رويس” ظهرت من خلالها وهي ترتدي فستان الزفاف, وفي آخرى وهي تقف أمام عريسها.

متابعو الصفحات الذين تجاوزهم عددهم الآلاف تفاعلوا مع زفاف اسراء وقدموا لها التهانئ والتبريكات, كما أشادوا بتألقها بفستان الزفاف.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين