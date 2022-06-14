شاهد بالفيديو: أخصائي علم النفس علي بلدو يدافع عن المرأة ويصف الرجل السوداني بالشحيح





دافع اختصاصي علم النفس الدكتور علي بلدو عن المرأة السودانية التي تفتقد للعاطفة والرومانسية الزوجية واصفا الرجل السوداني بالشحيح عاطفيا.



وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز) فقد ذكر أن حواء السودانية رقيقة وحساسه لكن آدم (جاب كثافتا).

وقدم بلدو نصيحة للسيدات بعدم انتظارهن أن يكون الرجل رومانسيا من خلال قوله ” انتظري الري المصري والاثيوبي”.

الخرطوم:(كوش نيوز)