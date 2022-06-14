طب وصحة
المجلس القومي للأدوية والسموم يعلن مراجعة رخص المعامل الصيدلانية
أعلن المجلس القومي للأدوية والسموم عن مراجعة وضع الرخص للمعامل الصيدلانية .
وأكد الأمين العام للمجلس د علي بابكر لدى اجتماعه اليوم مع قطاع المعامل الصيدلانية على أهمية تطويره باعتباره النواة الأساسية لزيادة الانتاج، وتعهد لتقديم الدعم الفني لهم .
وقال بابكر “لابد من ربط الصناعات بالجانب الأكاديمي بهدف تطويرها”، وأكد أن الباب مفتوح للتواصل وإيجاد حلول مرضية .
وفي ذات السياق قدم أصحاب المعامل الصيدلانية مقترحات كان أبرزها استحداث رخص معمل تركيب صيدلاني وإعادة تعريفها وتمييزها عن التصنيع الدوائي إلى جانب تصنيف الرخص إلى ثلاثة مستويات .
باج نيوز
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