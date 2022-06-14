المجلس القومي للأدوية والسموم يعلن مراجعة رخص المعامل الصيدلانية





أعلن المجلس القومي للأدوية والسموم عن مراجعة وضع الرخص للمعامل الصيدلانية .

وأكد الأمين العام للمجلس د علي بابكر لدى اجتماعه اليوم مع قطاع المعامل الصيدلانية على أهمية تطويره باعتباره النواة الأساسية لزيادة الانتاج، وتعهد لتقديم الدعم الفني لهم .

وقال بابكر “لابد من ربط الصناعات بالجانب الأكاديمي بهدف تطويرها”، وأكد أن الباب مفتوح للتواصل وإيجاد حلول مرضية .

وفي ذات السياق قدم أصحاب المعامل الصيدلانية مقترحات كان أبرزها استحداث رخص معمل تركيب صيدلاني وإعادة تعريفها وتمييزها عن التصنيع الدوائي إلى جانب تصنيف الرخص إلى ثلاثة مستويات .

باج نيوز