بالفيديو.. “خديجة أمريكا” انبشقت إن شاء الله تمطر حصو، ومعلقون لزوجها: (لو انت مخطوف يا حامد لوح لنا بعلامة النصر)





نشرت نجمة السوشيال ميديا السودانية “خديجة أمريكا”، لايف تتغنى فيه مع بت عمك تلقاها وين، وتضيف إليها انبشقت إن شاء الله تمطر حصو،

وجاء التعليقات الطريفة الساخرة من قبل متابعين لها، مخاطبين زوجها: (لو انت مخطوف يا حامد لوح لنا بعلامة النصر).

وأثار زوج المؤثرة السودانية “خديجة أمريكا”، التعاطف على منصات التواصل الاجتماعي، بسبب صمته وهدوئه وصبره اللافت أمام صرخات حرمه في معظم المقاطع التي ظهر فيها.

وابدى عدداً من متابعي “خدوج أمريكا” تعاطفهم مع حامد، الذي أظهر صبراً وهدوءً منقطع النظير، مقارنة مع تعامل معظم الأزواج مع زوجاتهم.



واعتادت المؤثرة خديجة الشهيرة بخدوج أمريكا، والتي يتابعها أكثر من 700 ألف متابع على فيسبوك، أن تخرج في لايف يومياً تتحدث بمرح عن حياتها، وتعكس يومياتها في مقر إقامتها بأمريكا، والتي يتفاعل معها الآلآف من المعجبين.

الخرطوم: (كوش نيوز)