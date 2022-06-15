منوعات
شاهد بالفيديو.. بدايات شهرة المطربة “إيمان الشريف” تحصد آلاف الإعجابات على مواقع التواصل
تبادل رواد التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، تؤدي فيه المطربة السودانية الشهيرة “إيمان الشريف” وصلة غنائية، قالوا انها لبدايات ظهورها وشهرتها الواسعة.
وظهرت الشريف وهي تتغنى بكلمات الأغنية الشهيرة “أنا واثقة من زولي”، المثيرة للجدل، والتي لاقت انتشارا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، عبر تيك توك.
الخرطوم: (كوش نيوز)
برنامج جماهيري كبير في صالة ميريلاند بالخرطوم بعنوان عصر القوة الرقمية يوم السبت 18 يونيو 2022 العاشرة صباحاً – فقرات متنوعة وجوائز وهدايا وضيوف شرف وتغطية إعلامية. للاستفسار: 0116558376 – 0116553017