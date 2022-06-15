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شاهد بالفيديو: في تقليعة جديدة.. الفنان صلاح ولي يبدأ حفلة بموعظة ويطلب من الجمهور “عدم كسر الخواطر”
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر من خلاله الفنان صلاح ولي يقدم موعظة مع بداية إحيائه للحفل .
وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز )فقد طلب ولي من الجمهور الذي كان حضورا في الحفل بعدم كسر خواطر الأخرين، ناصحاً لهم بجبر الخواطر، ومن ثم بدأ أغنيته.
الخرطوم:(كوش نيوز)
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