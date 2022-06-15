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شاهد بالفيديو: في تقليعة جديدة.. الفنان صلاح ولي يبدأ حفلة بموعظة ويطلب من الجمهور “عدم كسر الخواطر”

2022/06/15
صلاح ولي
صلاح ولي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر من خلاله الفنان صلاح ولي يقدم موعظة مع بداية إحيائه للحفل .


وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز )فقد طلب ولي من الجمهور الذي كان حضورا في الحفل بعدم كسر خواطر الأخرين، ناصحاً لهم بجبر الخواطر، ومن ثم بدأ أغنيته.

الخرطوم:(كوش نيوز)

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2022/06/15