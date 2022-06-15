توضيح جديد من الفنان “حسن يوسف” بشأن تصريحه المثير للجدل حول إباحة القبلات في الافلام





علق الفنان المصري حسن يوسف على تصريحه المثير للجدل حول إباحة القبلات في الأعمال الفنية، حيث انتشرت تصريحات منسوبة له حول رأيه في القبلات الفنية تقول:”القبلات على أيامي مكانش ليها طعم وكانت خالية من الأحاسيس وكنا بنتمضمض بعدها ولذلك لا تعتبر حراما”.

وقال حسن يوسف، إنه لم يقرأ ما نشر حول هذه التصريحات، مضيفاً: “أنا باخد مقالب كتير من شباب بينتحلوا صفة صحفيين ويكلموني في التليفون وأرد عليهم مبرضاش أكسر بخاطرهم، وبعدها أتفاجأ بأنهم كتبوا أي كلام ونسبوا لي تصريحات لم أصرح بها”، وفق صحيفة “اليوم السابع”.

وأوضح يوسف، أنه لا يتطرق مطلقاً إلى الحديث عن الحلال والحرام لأنه ليس متخصصاً في الدين، مبينا:” القبلات في السينما كانت وما زالت لا تحمل أي أحاسيس وهي مثل الماء لا لون ولا طعم، فكيف في موقع التصوير الذي يضم عشرات العاملين من مخرج وفنيين وممثلين أن تحمل القبلة أي مشاعر؟”.

وأكمل: “لو كنت بنفس الوعي الديني الذي وصلت له الآن ما قدمت مشاهد القبلات، ولكن كنا وقتها في مرحلة الانتشار التي يكون خلالها الفنان آلة في يد المخرج يحركها كيفما يشاء، ولم نكن نملك رفض المشاهد”.

واختتم: “الآن وبعدما نضجت فنياً وبعد تاريخي الفني وما قدمته من أعمال دينية لا أرضى بأن يضم أي عمل من أعمالي مشاهد قبلات”.

صحيفة المرصد