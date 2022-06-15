ليفربول يتغزل في محمد صلاح احتفالاً بعيد ميلاده الثلاثين





احتفلت الحسابات الرسمية لنادي ليفربول الإنجليزي، بعيد ميلاد الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف الريدز، الذي أكمل اليوم عامه الثلاثين.

ونشر الحساب الرسمي لنادى ليفربول على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، فيديو لأجمل الأهداف التي سجلها صلاح مع الريدز خلال الموسم المنقضي من بطولة الدوري الإنجليزي، وعلق عليها: “أفضل لاعب من رابطة المحترفين هذا العام”.

وتغزل الحساب الرسمي لليفربول على “تويتر” (اللغة العربية)، في محمد صلاح حيث نشر فيديو قصير يحكي موجز مشواره منذ حلم طفولته، وحتى تربعه على عرش العالمية، وكتب عليه: “فتى مصري صغير يملُك أحلامًا كبيرة ولا يَهُمّهُ أيًا من الحواجز”.

وكان محمد صلاح، حصد خلال الموسم المنقضي جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، التي تقدمها رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، وذلك للمرة الثانية في تاريخه.

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