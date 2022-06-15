اعتماد نتيجة انتخابات اتحاد كرة القدم السوداني





اعتمدت لجنة الانتخابات بالاتحاد العام لكرة القدم برئاسة كمال الأمين نتيجة انتخابات اتحاد الكرة الأخيرة.

و علم “باج نيوز” أنّ اللجنة سلمت تقرير لاتحاد الكرة قبل قليل.

و أوضحت اللجنة أن قرارات محكمة التحكيم الرياضي (كاس) الأخيرة ليست لديها تأثير على الانتخابات الماضية و اعتمدت نتيجة الانتخابات كما هي.

وفي الثالث عشر من نوفمبر من العام الماضي، أعلنت لجنة الانتخابات عن فوز معتصم جعفر سرّ الختم برئاسة اتحاد كرة القدم السوداني.

ونال مرشّح مجموعة التغيير معتصم جعفر”30″ صوتًا، فيما نال مرشّح مجموعة النهضة كمال شداد”27″ صوتًا.

باج نيوز