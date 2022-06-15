إطلاق مبادرة جديدة لدعم السعوديين والسعوديات العاملين في توصيل الطلبات.. والكشف عن المبلغ





أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وشركة عمل المستقبل، الإطلاق رسمياً وبشكل كامل لبرنامج دعم العمل الحر للعاملين في نشاط توصيل الطلبات من خلال تطبيقات الهواتف الذكية.

وجاء ذلك بعد إطلاق مبادرة جديدة لدعم السعوديين والسعوديات العاملين في خدمة توصيل الطلبات من خلال التطبيقات، بدعم شهري من الصندوق يصل إلى 3 آلاف ريال وفق ضوابط واشتراطات معينة وبمدة دعم زمنية 24 شهراً من تاريخ الإطلاق الرسمي.

وبيَّن “هدف” أن ضوابط الدعم في البرنامج، تشترط أن يكون المتقدم بطلب الدعم سعودي الجنسية (ذكر، أنثى)، وأن يُصدر وثيقة «عمل حر» سارية من خلال بوابة العمل الحر عبر الرابط (هنــا)، وألاّ يقل عمره عن 18 سنة ولا يزيد على 60 سنة، وألا يكون على رأس العمل حالياً سواء في القطاع الخاص أو الحكومي.

ويُمكن لقائدي مركبات توصيل الطلبات الاستفادة من دعم البرنامج، من خلال زيارة بوابة العمل الحر (هنــا)، ومن ثم التسجيل بالضغط على خيار «سجل معنا في توصيل الطلبات»، ثم «إنشاء حساب»، وبعد ذلك التقديم على إصدار وثيقة تحت نشاط «توصيل الطلبات»، وبعد الحصول على وثيقة العمل الحر، يُمكن للمستفيد استكمال إجراءات التقديم عن طريق بوابة طاقات.

مزمز