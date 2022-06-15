شاهد بالفيديو.. نجم تيك توك (مديدة الحلبة) يعلن توبته لوجه الله عقب انتقاده اللاذع بشأن ظهوره في تحدٍ مُخجل مع فتيات





أعلن نجم تيك توك السوداني فايز الطليح الشهير (بمديدة الحلبة) عن توبته لوجه الله تعالى، عقب انتقاده اللاذع، وتعرضه إلى إساءات، بشأن ظهوره في تحدٍ مُخجل مع فتيات على تيك توك.

وكان الطليح قد ظهر في تحدٍ مع فتاة طلبت منه أن يجلس بمؤخرته على حفرة، وتحد آخر أن (يتدردق) لها على الرمال، الأمر الذي أغضب أعداد من متابعيه وشنوا عليه هجوماً واسعاً ونظموا قصائد مستهجنه فعله.



وقال الطليح في مقطع فيديو، بان الأمر لم يكن سوى مزاح وتحديات، مضيفاً بأن الإنسان عرضة للخطأ، وسأصحح نفسي، مؤكداً بأن تربيته وأصوله ليست كذلك، معلناً استغفاره وتوبته لوجه الله تعالى عن عدم عودته إلى هذا الطريق، وأردف (الحمدلله الواحد عرف غلطو ويرجع إلى ربه)، طالباً العفو والعافية.

الخرطوم: (كوش نيوز)