تربية الخرطوم: فجوة وعجز كبير في الكتاب المدرسي





أقرّت وزارة التربية والتعليم بالخرطوم، بوجود مشاكل، تواجهها بشأن سير التعليم تتمثل في المباني والإجلاس والكتب المدرسية.

وشدّدت الوزارة على ضرورة إيجاد المعالجات لها قبل حلول الخريف والعام الدراسي الجديد.

وقال مدير الإمدادات بإدارة تعليم الأساس بوزارة التربية والتعليم بحسب (باج نيوز)، إنّ هناك فجوة وعجز كبير في الكتب الدراسية لم تسدها الكتب التي وصلت من الهند مؤخراً.

صحيفة الصيحة