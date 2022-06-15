شاهد بالفيديو.. اختصاصية إرشاد أسري سودانية: تحذر الفتيات من الزواج من رجل مُغترب





حذرت اختصاصية الإرشاد الأسري السودانية فاطمة الطيب، الفتيات السودانيات، من الزواج من رجل مُغترب غير مقيمة معه في بلد إقامته.

وقالت فاطمة في مقطع فيديو، بأن هذا النوع من الزواج مرهقاً للطرفين، لعدم الاستقرار، وتصاحبه العديد من المشاكل منها أن كل طرف سيشكل نظام حياة لوحده سعيدا بها من غير الطرف الثاني، لدرجة أن كثير من السيدات يشعرن بالضجر عند قدوم أزوجهن نتيجة تعودهن على عدم التقيّد.

بالإضافة إلى مشكلة الخيانة الزوجية من قبل كلا الطرفين، بسبب البعد، علاوة إلى غياب الأب عن تربية الأبناء وتحوله إلى (مصرف)، واختصار ابوته في المادة، بينما تلعب الأم دور الأب والأم معاً في ظل هذا الغياب، مما يؤدي إلى خلل في التربية.



ودعت الاختصاصية فاطمة الطيب، الفتيات للتفكير بالمنطق وليس بالعاطفة، مشددة على ضرورة بقاء الزوجين مع بعضهما وإلا لا معنى للزواج في حال العجز عن ذلك.

الخرطوم : (كوش نيوز)