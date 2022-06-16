شاهد بالصور.. نجاح تجربة زراعة السمسم باستخدام الري المحوري في مساحات كبيرة لأول شمالي السودان





حققت تجربة زراعة السمسم باستخدام الري المحوري في مساحات كبيرة لأول مرة بالشمالية، نجاحاً مبشراً، وذلك بمشروع الزيارة الزراعي في منطقة جنوب لبب بالولاية الشمالية، والذي يملكه رجل الاعمال السوداني سليمان ادريس علي، المشهور بالحاج زكريا (أصحاب مطاحن الفردوس).

وقاموا بتجربة زراعة السمسم في الشمالية باستخدام الري المحوري في سته محاور بمساحة 120 فداناً لكل محور، وتمت زراعة صنفي الحريحري، و قضارف لأول مرة في الولاية الشمالية و لاول مره باستخدام المحاور في تجربة فريدة و مبشرة جداً. وفق ما أورد المهندس حسام الدين النصري. بالزريع السوداني.

ومتوقع ان تكون بداية الحصاد في 15 أكتوبر المقبل، وبحسب التقديرات فإن التجربة مبشرة لدرجة كبيرة وممكن عند نجاحها أن تحدث تغييرا كبيرا لنمط الزراعة في الولاية.

ووفق إفادات المهندسين المشرفين، أن الزراعة تمت بدون استخدام سماد على الاطلاق، لكن واضح جدا النمو الممتاز للسمسم و غزارة الانتاج في كل فرع، كما يمكن للتجربة أن تخصب التربة و تجهزها لموسم القمح وبذا يكون موسم قمح و موسم سمسم كمحصول نقدي للصادر.

الخرطوم: (كوش نيوز)