شاهد بالصور: حسناء سودانية فائقة الجمال تكشف عن سبب ظهورها بتلك الهيئة والجمهور يعلق “ده ضاني ولاعجالي”





تداولت عدد من منصات التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور التي ظهرت عبرها مودل سودانية فائقة الجمال تظهر بملابس قصيرة أظهرت ساقيها وذلك من خلال مهرجان التراث السوداني الذي تقيمه نرمين قرقفي سنويا.

وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز) فقد كشفت المودل عن سبب ظهورها بتلك الكيفية في جلسة التصوير حيث ذكرت إن عملها يتطلب ظهورها بتلك الوضعيات المثيرة لافته الا إنها خرجت من بيت أسرة بغرض أكل العيش .

من جهته أبدى عدد من رواد مواقع التواصل الحيرة من أمرهم وذلك بعد رؤية الفتاة ذات الجسد الأبيض المنزلي حيث تسابق الجمهور إلى كتابة عدد من التعليقات والتي كان من أبرزها “ده ضاني ولاعجالي”.

الخرطوم:(كوش نيوز)