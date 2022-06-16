شاهد بالصورة والفيديو.. آخر تقليعات المغتربين السودانيين.. شاب سوداني “يجر” عربة بإحدى المطارات العالمية محملة بــ(العفش) ومكتوب عليه عبارة (عافي منك)





أثار مقطع فيديو لشاب سوداني بأحد المطارات العالمية ضجة واسعة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والسوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد ظهر الشاب وهو يجر “عربة” نقل “العفش” بالمطار الذي يتم الكشف عنه.

وظهر “العفش” الذي على ما يبدو أنه في طريقه إلى السودان مزين ومكتوب على كل القطع التي امتلأت بها العربة العبارة السودانية الشهيرة (عافي منك).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين