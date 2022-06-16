شاهد بالصورة والفيديو.. شبيهة الفنانة ندى القلعة تحمل “رزم” هائلة من أموال النقطة على رأسها خلال حفل غنائي ومتابعون: (دي النقطة على أصولها)





أظهر مقطع فيديو واسع الانتشار على منصات مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بالسودان مطربة وهي تتلقى أموال طائلة خلال حفل خاص.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد ظهرت المطربة توتة عذاب وهي تغني خلال حفل لأحد أبناء رجال المال والأعمال بالسودان حسبما كتب متداولو المقطع.

الفنانة الملقبة بشبيهة ندى القلعة أظهرها المقطع المتداول وهي تحمل “رزم” من أموال النقطة على رأسها بعدما قام أصحاب المناسبة برصها في شكل “رزم” دون فكها.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد تفاجأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالكمية الطائلة من الأموال التي حصلت عليها توتة عذاب, ما دفع بعض المتابعين لكتابة (دي النقطة على أصولها).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين