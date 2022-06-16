رياضية
لجنة الانتخابات تعتمد انتخابات الاتحاد العام
اعتمدت لجنة الانتخابات بالاتحاد العام لكرة القدم برئاسة كمال الأمين نتيجة انتخابات اتحاد الكرة الأخيرة.
وعلم موقع “باج نيوز” أن اللجنة سلّمت تقريرها لاتحاد الكرة.
وأوضحت اللجنة أن قرارات محكمة التحكيم الرياضي (كاس) الأخيرة ليست لديها تأثيرٌ على الانتخابات الماضية وأنها قد اعتمدت نتيجة الانتخابات كما هي.
صحيفة الصيحة
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