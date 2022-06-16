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بالفيديو.. شاهد ردة فعل حاج سوداني لحظة وصوله إلى جدة
عبر حاج سوداني عن سعادته الشديدة لحظة وصولة إلى جدة .
وقال الحاج السوداني خلال حديثه لقناة الإخبارية: “نحن سعداء أننا في أرض الحرمين الشريفين، ونحن نسير إلى هذه البلاد الطيبة، جئنا وأشواقنا إليها”.
وجاء جزء من بيت الشعر كالتالي :”تماضي حيث شئتي وخبري .. إنّي إلى مكة سائرُ حتى أنيق”.
فيديو | حاج سوداني يعبر عن مشاعره بأبيات شعرية لحظة وصوله إلى #جدة #الإخبارية pic.twitter.com/3rT21s9F49
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 16, 2022
صحيفة المرصد
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