بالفيديو.. شاهد ردة فعل حاج سوداني لحظة وصوله إلى جدة





عبر حاج سوداني عن سعادته الشديدة لحظة وصولة إلى جدة .

وقال الحاج السوداني خلال حديثه لقناة الإخبارية: “نحن سعداء أننا في أرض الحرمين الشريفين، ونحن نسير إلى هذه البلاد الطيبة، جئنا وأشواقنا إليها”.

وجاء جزء من بيت الشعر كالتالي :”تماضي حيث شئتي وخبري .. إنّي إلى مكة سائرُ حتى أنيق”.

فيديو | حاج سوداني يعبر عن مشاعره بأبيات شعرية لحظة وصوله إلى #جدة #الإخبارية pic.twitter.com/3rT21s9F49 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 16, 2022

صحيفة المرصد