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بالفيديو.. شاهد ردة فعل حاج سوداني لحظة وصوله إلى جدة

2022/06/16
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عبر حاج سوداني عن سعادته الشديدة لحظة وصولة إلى جدة .

وقال الحاج السوداني خلال حديثه لقناة الإخبارية: “نحن سعداء أننا في أرض الحرمين الشريفين، ونحن نسير إلى هذه البلاد الطيبة، جئنا وأشواقنا إليها”.

وجاء جزء من بيت الشعر كالتالي :”تماضي حيث شئتي وخبري .. إنّي إلى مكة سائرُ حتى أنيق”.

 

صحيفة المرصد

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2022/06/16