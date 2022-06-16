ميسي يعود إلى برشلونة للاستمتاع





مرت 10 أشهر منذ أن أصيب عالم كرة القدم بالصدمة عندما غادر الأرجنتيني ليونيل ميسي نادي برشلونة الإسباني الذي أمضى في صفوفه أكثر من 20 عاماً بعد انتهاء عقده مع النادي الكاتالوني الذي لم يتمكن من التجديد له.

كان ميسي يبكي عندما غادر لكنه سرعان ما وصل إلى باريس سان جيرمان، مليئاً بالبهجة، ومع ذلك، فقد تضاءل هذا الشعور الجيد إلى حد ما في موسمه الأول في الدوري الفرنسي، حيث سجل الفائز بالكرة الذهبية 7 مرات 6 أهداف فقط في الدوري.

في الوقت الذي لم تكن فيه باريس أرضاً سعيدة للنجم الأرجنتيني حتى الآن، يمكنه دائماً الاعتماد على العودة إلى برشلونة للاستمتاع فيها، حيث وصل ميسي، أمس الأربعاء، إلى المدينة الكتالونية مع عائلته لقضاء عطلة صيفية، واستقبله عدد كبير من مشجعي برشلونة.

توقف النجم البالغ من العمر 34 عاماً لالتقاط الصور والتوقيع على المذكرات، بينما كانت الزوجة أنتونيلا وأطفالهما الثلاثة يسيرون عبر طوابير المشجعين.