مواعيد مباريات الديربي في الدوري الإنجليزي 2023/2022





أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عن جدول مباريات موسم 2023/2022، الذي ينطلق 5 أغسطس المقبل، وينتهي 28 مايو 2023.

وتقرر بدء منافسات البريميرليغ في وقت مبكر من أغسطس وليس في منتصف الشهر كالعادة، بسبب فترة التوقف خلال نوفمبر وديسمبر لانطلاق بطولة كأس العالم 2022.

وكشف جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2023/2022، عن مواعيد مباريات الديربي المرتقبة، مثل: ديربي ميرسيسايد بين ليفربول وإيفرتون، وديربي مانشستر سيتي وليفربول، وديربي لندن بين أرسنال وتوتنهام، وديربي مدينة مانشستر بين السيتي واليونايتد، وديربي الشمال الغربي بين ليفربول ومانشستر يونايتد.

مواعيد الديربي في الدوري الإنجليزي 2023/2022

ديربي لندن

أرسنال x توتنهام

2022/10/1

توتنهام x أرسنال

2023/1/14

ديربي القمة

ليفربول x مانشستر سيتي

2022/10/15

مانشستر سيتي x ليفربول

2023/4/1

ديربي مانشستر

مانشستر سيتي x مانشستر يونايتد

2022/10/1

مانشستر يونايتد x مانشستر سيتي

2023/1/14

ديربي ميرسيسايد

إيفرتون x ليفربول

2022/9/3

ليفربول x إيفرتون

2023/2/11

ديربي الشمال الغربي

مانشستر يونايتد x ليفربول

2022/8/20

ليفربول x مانشستر يونايتد

2023/3/4

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