



أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المطلق، حكم سفر المرأة للحج بدون محرم، وذلك بالتزامن مع موسم الحج لهذا العام.

وذكر أن حج المرأة صحيح ولا تحتاج إلى محرم ، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “فتاوى” المذاع على قناة “السعودية”. وأضاف أن المرأة إذا أقيمت في مخيم للنساء، وكان زوجها وأبنائها في مكة وقريبة منهم فليست بحاجة إلى محرم.

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