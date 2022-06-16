تحذير كبار السن من الارتفاع في درجات الحرارة





يحذر مسؤولون من أن ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة قد يؤثر على صحة الناس. وأصدرت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة حالة تأهب من المستوى الثالث لجنوبي إنجلترا ليومي الجمعة والسبت.

وبحلول يوم الجمعة يمكن أن تصل درجة الحرارة في لندن إلى 34 درجة مئوية، وفي مانشستر إلى 30 درجة مئوية.وفي مثل هذا الطقس الحار بشكل غير عادي، يُطلب من الناس مراقبة الفئات الأكثر ضعفًا عن كثب، مثل كبار السن الذين يكونون أكثر عرضة لخطر الإنهاك الحراري.

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