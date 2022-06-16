بوغبا: مانشستر يونايتد “خدعني”.. وسأجعل مسؤوليه يندمون





سخر لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا من مانشستر يونايتد، وذلك بعدما وصف عرضهم للإبقاء عليه براتب أسبوعي 300 ألف جنيه إسترليني بـ”لا شيء” واصفاً مسؤوليه بالمخادعين.

وفي فيلم وثائقي عن بوغبا من إنتاج “أمازون برايم” والذي يُعرض الجمعة، ناقش اللاعب الفرنسي مستقبله مع وكيله الراحل مينو رايولا، والذي توفي بعد صراع مع المرض في أبريل الماضي.

وفي مشاهد بالفيلم قال بوغبا: هدفي هو أن أوضح لمانشستر يونايتد أنهم كانوا على خطأ حينما عرضوا علي ذلك العقد، وأن أظهر للأندية الأخرى أن مانشستر يونايتد أخطأ عندما لم يقدم لي عقدا.

وكما ظهر في الفيلم الوثائقي، قدم مانشستر يونايتد بالفعل عرضين لبقاء بوغبا، فيما قال رايولا أيضا إنه تحدث مع برشلونة وباريس سان جيرمان.

وأضاف بوغبا: أنهم مخادعون، كيف يمكنك أن تخبر لاعبا أنك ترغب في بشدة في بقائه، ثم لا تقدم له شيئا؟ لم أرَ ذلك من قبل.

وظهر بوغبا في الفيلم الوثائقي وهو يسأل رايولا عما إذا كان مانشستر يونايتد قدم عرضا ثانيا في يوليو عام 2021.

ورد رايولا: نعم أنهم يريدون بقاءك بالفعل، بالنسبة لي، العرض لا يعكس ذلك، وقد أخبرتهم بإنهم إذا كنتم تريدون بقاؤه ، فلا تقدموا ذلك العرض.

وأضاف: سأحرص على جعلهم يفهمون بأنهم إذا كانوا يريدون حقا بقاءك وبناء مشروع بالاستعانة بك، فإنه يجب عليهم أن يتصرفوا بشكل مختلف وأن يضعوا الأموال على الطاولة.

ومن المتوقع أن يعود لاعب الوسط الفرنسي البالغ من العمر 29 عاما، إلى يوفنتوس الإيطالي مع نهاية عقده مع مانشستر يونايتد بنهاية الشهر الجاري.

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