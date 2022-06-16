شاهد بالفيديو.. كيف تم استقبال المطربة “منال البدري” بالشمالية





شهد استقبال المطربة “منال البدري” عند وصولها للمشاركة في إحياء حفل زفاف، بقرية قنتي، شمالي السودان، حفاوة منقطعة النظير.

ووثق مقطع فيديو لحظة وصول البدري، وقد استقبلت بإطلاق أعيرة نارية من قبل عدة أشخاص ترحيبا بها.

وصاحب المقطع صوت ترحيب قائلاً: (حبابك طن في أرض مملكة الدفار، منطقة قنتي، حبابك في بلد الملوك يا الملكة شرفت الله يعزك).

الخرطوم: (كوش نيوز)