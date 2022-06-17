شاهد بالفيديو: مع وصلة رقص ساخنة.. مطربة تؤدي بلحن جميل أغنية نسبوها لـ اليوتيوبر “صلاح سندالة”





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أغنية بصوت مطربة جميل، قالوا أنها من كلمات اليوتيوبر “صلاح سندالة” بالخطأ.



وكان “سندالة” قد روّج للأغنية بصوته من خلال إحدى تسجيلاته، كما اعتاد أن يردد وصلة غنائية في كل مرة، وذاع صيتها بالوسائط.



إلا أن معلقين على المقطع صححوا المعلومة بأن (دودو بي اللوري) من تأليف الشاعرة القديرة رابحة الزين الشهيره ب”رابحه تمتم” وملحن الأغنية ومغنيها هو الفنان فضل المولى زنقار، وهي من الأغاني القديمة من زمان اغاني الحقيبة.

الخرطوم: (كوش نيوز)