شاهد بالفيديو.. مُقرىء سوداني يدهش رواد التواصل بتقليده لصوت الراحل “صديق أحمد حمدون”





أدهش مُقرىء سوداني رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بتقليده لصوت الراحل “صديق أحمد حمدون” في ترتيل القرآن الكريم.

وتداول رواد منصات التواصل، مقطع فيديو للمقرىء الشيخ طه، في تلاوة آيات من سورة آل عمران، بصلاة العشاء، من مسجد السيدة سنهوري بالخرطوم، أجزموا بأنه نسخة طبق الأصل من صوت الراحل “صديق أحمد حمدون.

ولد الشيخ “صديق أحمد حمدون” في قرية الهبيكة عكود بالقرب من رفاعة، من أسرة متدينة بعثت به أسرته إلى خلوة (ود أبو صالح) فحفظ القرآن وعمره لم يتجاوز الخامسة على يد الفكي “أحمد المقبول” الذي وصفه بالفطن الذكي.



رعى الشيخ “صديق حمدون” الأغنام في باكر صباه وبعد حفظه للقرآن التحق بمعهد مدني الديني الثانوي، بعدها تنقل كالنحلة لتعليم القرآن الكريم في المدارس الابتدائية حتى وصل به المقام أستاذاً للقرآن الكريم في جامعة أم درمان الإسلامية، وبعثته البلاد ممثلاً وسفيراً لها في كثير من بقاع الأرض منها إندونيسيا، وتونس، ونيجيريا، ومصر، وماليزيا.

من أكبر إنجازاته مشاركة البروفيسور “عبد الله الطيب” في البرنامج الإذاعي المشهور (دراسات في القرآن الكريم) والذي تواصل لأحد عشرعاماً وكان البرنامج المفضل لكثير من المستمعين داخل وخارج السودان.

الخرطوم: (كوش نيوز)

*الصورة أعلاه

الشيخ الراحل “صديق أحمد حمدون”