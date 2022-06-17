شاهد بالفيديو: نجمة “التيك توك “زارا تكشف المُثير عن حياتها وتواجه الجمهور بقوة ” كنت ببيع بنقو في الخرطوم”





من خلال مقطع فيديو متداول بمنصات التواصل الاجتماعي كشفت عبره نجمة “تيك توك ” زارا عن الكثير والمثير فيما يتعلق بحياتها .



وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز) فقد ذكرت إنها كانت تقوم بتدريس الطلاب داخل منزلها لتحصل على أموال تعول بها أسرتها التي أصبحت مسوؤلة عنها بعد وفاة والدها .

وأضافت زارا قائلة” كنت اقوم بشراء رأس البنقو ب50 جنيها ومن ثم بيعه في الخرطوم ب500 جنيها “.

الخرطوم:(كوش نيوز)