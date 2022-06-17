شاهد بالفيديو: مودل سودانية فاتنة تستعرض سيارتها الجديدة على أنغام (ناس كتيرة لي حساد) تحصد تعليقات ناقدة على منصات التواصل





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمودل سودانية تستعرض سيارتها على أنغام (ناس كتيرة لي حساد قعدوا لي بالمرصاد) حصد العديد من التعليقات الناقدة.



وأظهر المقطع استعراض المودل لسيارتها الجديدة، والتي تبدو بتغليفها البلاستيكي من الوكالة، ولاقى المقطع العديد من الانتقادات علق البعض (انتو عندكم السيارة والآيفون 13 طموح؟ ارتقو يا ناس ارتقو).

الخرطوم: (كوش نيوز)