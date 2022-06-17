مصر.. النيابة تصدر بيانا بشأن فيديو لشاب يُغني داخل مسجد





أصدرت النيابة العامة في مصر، يوم الخميس، بيانا بشأن مقطع فيديو لشاب “يُغني ويستعرض بميكروفون داخل مسجد” بمحافظة القليوبية.

وقالت النيابة، في البيان، إنها “أمرت بضبط وإحضار متهم بالغناء والاستعراض داخل مسجد بالقليوبية”.

وأضافت أن “وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تداول مقطع لشاب يُغني ويستعرض بميكروفون داخل مسجد، وهو ما تزامن مع ورود محضر من إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية حيث تم رصد حساب المتهم على موقع (تيك توك) وتحديد بياناته”.

وتابعت النيابة العامة أنها “باشرت تحقيقاتها وأمرت بضبطه وإحضاره”.

يذكر أن مقطع الفيديو أثار جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، وطالب العديد من مستخدمي تلك المواقع بمحاسبة الشاب على ما فعله في المسجد.

CNN Arabic